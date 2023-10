Thiès : il assomme son ami avec un barre de fer qui lui avait promis de lui ramener une prostituée

Pour satisfaire sa libido, le Jakartaman, I. Diop, n'a pas cherché bien loin, il a opté pour les services d'une prostituée. Cependant, en raison de son manque de connaissances sur les procédures de négociation avec ces travailleuses du sexe, il a sollicité l'aide de son ami, N. Faye, en lui révélant son budget de 5 000 FCFA. Ayant remis cette somme à Faye, Diop s'est dirigé vers sa chambre en attendant avec impatience l'arrivée de la prostituée.



Malheureusement, la fille de joie n'est jamais venue, ce qui a conduit I. Diop à retourner voir son ami pour obtenir des explications. Cependant, leur discussion a dégénéré en une vive altercation. Au cours de la bagarre, le Jakartaman a frappé son ami à la tête avec une barre de fer, lui causant des blessures nécessitant une hospitalisation et un certificat médical.



D’après L’Observateur, suite à cela, la victime a porté plainte pour « coups et blessures volontaires ». Arrêté, le mis en cause a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Thiès. Lors de son procès devant la chambre correctionnelle du tribunal départemental de Thiès, I.Diop a admis avoir blessé le plaignant, mais a tenté de minimiser les faits en affirmant lui avoir asséné un coup avec un bâton et non une barre de fer.



Il a déclaré : « Je lui ai remis 5 000 FCFA pour qu'il me trouve une prostituée, mais il n'a pas honoré son engagement. Lorsque je lui ai demandé de me rendre mon argent, il a refusé. Nous nous sommes battus... ».



Le plaignant a réfuté cette version, affirmant avoir reçu un coup de barre de fer à la tête. Concernant l'utilisation des 5 000 FCFA, N. Faye a expliqué : « Il m'a effectivement remis les 5 000 FCFA pour que je lui trouve une prostituée. J'ai confié l'argent à un conducteur de Jakarta pour qu'il amène une fille de joie chez Diop. Cependant, ce conducteur de Jakarta a disparu avec l'argent ».



Malgré le pardon accordé par N.Faye à son ami, le juge a condamné I.Diop à six (6) mois avec sursis, suivant les recommandations du parquet.