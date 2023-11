Thiés : l’Ocrtis arrête un individu avec 38 millions de FCfa en faux billets et de la drogue

L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a fait une saisie importante dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants et la circulation de faux billets.



À Thiés, ils ont appréhendé un certain D. Sarr, résidant à Warang, en possession d'une somme considérable de plus de 38 millions de FCfa en faux billets de banque ainsi que de la drogue.



Le mis en cause a été soumis à la justice et présenté mercredi dernier devant le Procureur, renseigne L’Observateur.