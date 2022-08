Thiès : la Croix-Rouge simule un exercice de simulation de gestion d’inondations

La Croix-Rouge sénégalaise, les autorités administratives locales et les populations du quartier de Nguinth, à Thiès (ouest), ont déroulé un exercice de simulation de gestion d’inondations auquel ont participé 300 personnes. Le but de l’exercice était de tester le dispositif local de riposte à cette catégorie de catastrophe naturelle.La Croix-Rouge de Belgique et le Comité international de la Croix-Rouge ont pris part au test grandeur nature, qui s’est déroulé près du poste de santé de Nguinth, rapporte l’APS.L’opération, de la conception à l’évaluation, a duré quatre jours, avec ce scénario : le 11 août 2022, le bulletin d’alerte météo publié par l’agence météorologique sénégalaise annonce de fortes pluies sur le territoire national, notamment dans la ville de Thiès.La même source prévoit, pour cette ville, une pluie de 300 millimètres et un vent violent pouvant endommager des habitations.Dans la nuit du 12 au 13 août 2022, de très fortes précipitations sont survenues dans le territoire national et engendrent des inondations dans plus plusieurs grandes villes du pays, notamment à Thiès. En vingt-quatre heures, cette ville reçoit une pluie de 400 millimètres, toujours selon le scénario.