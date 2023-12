Thiès: le président des éleveurs exhorte les éleveurs et agriculteurs à taire le conflit qui les oppose

C’est la forte conviction d’ailleurs du président de la Maison des éleveurs du Sénégal présent à l’assemblée générale des éleveurs qui s’est tenu dans la capitale du rail. Ismaila Sow, président des éleveurs du Sénégal a aussi profité de l’occasion pour lancer un appel aux éleveurs et agriculteurs à taire les conflits qui les opposent.



« Nous rencontrons beaucoup de difficultés internationales concernant certaines guerres, qui impactent, comme les conflits entre éleveurs et agriculteurs ». Il appelle à se poser et discuter pour trouver un terrain d’entente et prouver que ces deux filières peuvent cohabiter.



De son coté, le gouverneur de Thiès, Oumar Mamadou Baldé qui s'est confié à Iradio, rappelle l’importance de la maison des éleveurs et appelle aussi à l’implication des femmes dans les instances de décisions du secteur. « Cet atelier a été une tribune pour le gouverneur de Thiès de défendre au niveau des instances nationales de la MDE et des autres instances nationales dans une nouvelle dimension qui doit être intégrée, c’est-à-dire l’implication d’avantage des femmes dans les instances de décisions », a déclarer le Gouverneur.



Selon Ismaila Sow et ses camarades, au sortir de l’assemblée générale des recommandations seront faites en vue d’améliorer le code pastoral.