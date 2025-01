Thiès : les habitants de Mbour 4 lancent un cri de détresse et demandent le respect de la continuité du service foncier

Il est important de préciser que le site de Mbour 4 Extension n’est pas concerné par les problèmes de spoliation foncière qui ont affecté d’autres zones, notamment la Nouvelle-Ville-de-Thiès. En effet, selon les membres du collectif des habitants de Mbour 4, aucun problème majeur n’a été relevé sur le terrain de Mbour 4 Extension, qui s’étend sur 400 hectares. Au contraire, la situation semble bien encadrée et organisée, contrairement à ce qui se passe dans la Nouvelle-Ville-de-Thiès, où des problèmes de spoliation ont été constatés.



Lors d’une assemblée générale récente, les membres du collectif ont exprimé leur frustration face à la lenteur et à l'incertitude du processus d'affectation des parcelles à usage d'habitation. Ils réclament un traitement spécifique pour Mbour 4 Extension afin que les habitants puissent enfin recevoir les parcelles qu'ils attendent depuis longtemps. Le processus d'affectation et de réaffectation des parcelles a été entamé, mais selon le collectif, il est désormais remis en question par les pratiques récentes des autorités.



Aliou Badji, chargé de la communication du collectif des habitants de Mbour 4 Extension, a fait part de ses préoccupations dans une interview accordée à la radio Sénégal internationale, ce lundi 13 janvier. Il a dénoncé un communiqué récent émis par la primature, qui demandait aux propriétaires terriens de remplir un formulaire d'identification. Selon M. Badji, cette démarche remet en cause le processus déjà en place et suscite des inquiétudes parmi les habitants de Mbour 4, qui ont suivi toutes les étapes légales pour obtenir leurs parcelles.



« Les problèmes de spoliation foncière ont été notés exclusivement dans la zone de la Nouvelle-Ville-de-Thiès », a précisé M. Badji, en insistant sur le fait que Mbour 4 Extension n’a pas été affectée par ces dérives. Les habitants de Mbour 4 Extension vivent au quotidien cette incertitude, qui s’ajoute à une attente de plus de 1000 personnes qui n’ont toujours pas reçu leur parcelle. Avec 3643 lots répartis, dont 2025 ont déjà été attribués, ces derniers se sentent oubliés et laissés pour compte.