Thiès : un accident fait un mort et deux blessés graves après la qualification des "Lions" à la coupe du monde

Un mort et deux blessés graves! C'est le bilan de l'accident survenu mardi, à Thiès-ville en face du restaurant "Les Délices". D'après les témoins, l'incident implique un scooter, un moto Jakarta et un véhicule de transport en commun.



En effet, après le choc entre les deux motos, un car est venu percuter l'une d'elles et c'est ce qui aurait occasionné cette perte en vie humaine. Et, dire que ces jeunes étaient sortis dans les rues de la capitale du rail pour fêter la qualification des lions à la Coupe du monde Qatar 2022.



Malheureusement, ce qui était parti pour être une fête de la jeunesse dans les rues de la cité du rail a vite tourné au malheur avec cet accident tragique.