Thiès : un agresseur brulé vif

Jeudi matin, la ville de Thiès, a été secouée par une rocambolesque affaire de meurtre. Un agresseur répondant au nom de P.S. Dieng, a été lynché à mort par une foule en furie.



Selon Senego qui donne l’information, les fait se sont déroulés vers 06 heures, quand P.S. Dieng a attaqué un peintre tentant de voler sa moto. La victime a reçu un coup de couteau et a succombé sur place. L’agresseur, portant un bracelet électronique, n’a pas réussi à s’échapper avec le butin. Une foule l’a maîtrisé, tabassé et finalement brûlé vif.



La police centrale de Thiès a retrouvé les deux corps sans vie, qui ont été transportés à la morgue pour autopsie. Les témoignages familiaux ont révélé que P.S. Dieng avait été plusieurs fois déféré pour des associations de malfaiteurs, des vols et des agressions. Il a été élargi de prison sous surveillance électronique.