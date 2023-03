Thiés: un boucher tue son ami pour 500 francs

Le boucher A. Kane est poursuivi pour « tentative de meurtre ». D’après « L’Observateur », pour une histoire de 500 FCfa, il a poignardé au ventre son camarade boucher, A. Bakhoum. Les faits se sont déroulés en 2018 dans la région de Thiès. A l'origine, les deux camarades étaient au foirail de Ngoundiane (dans la commune de Thiès) avec d'autres personnes. C’est en jouant aux cartes que les choses ont mal tourner. Bakhoum a pris le billet de 500 FCfa de A. Kane sans lui demander son avis. En colère, le mis en cause a demandé à son ami de lui rendre son argent. Malheureusement cela a fini par dégénérer entre les deux hommes.



Profitant du tohu-bohu le sieur Kane est allé chercher un couteau avant de lui asséner un coup de couteau au ventre. La victime fut transportée à l’hôpital à bord d'un véhicule «clando», par les témoins de la scène. De son coté, l’auteur du drame a été arrêté par la gendarmerie pour « tentative de meurtre ». Il a été déféré au parquet de Thiès avant d'être placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction (Mac). Après 4 ans de détention, il a été jugé lundi 14 mars par la Chambre criminelle de Thiès.



Face au juge, A. Kane a expliqué qu'il n'avait pas l'intention de poignarder son ami et qu'il avait ce couteau pour se défendre. « Je n'ai pas voulu lui faire du mal, parce que c'est mon ami. Après les faits, il m'a pardonné avant son décès. On se parlait souvent au téléphone et notre dernière discussion date au dernier Magal de Touba. C'est lui qui m'a offert cette tenue que je porte pour venir à la barre. Je regrette de m'avoir battu avec lui. J'ai pleuré quand on m'a annoncé sa mort», a confié l'accusé.



Le procureur de la République a requis 10 ans de réclusion criminelle. L'affaire est mise en délibéré pour être vidée le 17 avril 2023.