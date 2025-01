Thiés : une jeune fille de 17 ans violé sous la menace d'un couteau par un marchand ambulant

A. Wade n'est pas prêt de sortir de prison de sitôt. Accusé de viol sur une mineure de 17 ans, K. Fall, il a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Il est poursuivi pour " viol et détournement de mineure". Les faits se sont déroulés à Thiès en 2020. L'Observateur raconte que les deux protagonistes se sont rencontrés dans un parc d'attraction de Thiès. Après avoir fait connaissance, A. Wade lui a proposé à la jeune fille qu'ils aillent ensemble visiter son magasin où il vend des chaussures. Ce que celle-ci a accepté.



À bord d'une moto Jakarta ils se sont rendus Cneps de Thiès, un lieu calme et isolé, relate le journal. Arrivé, il a brandi un couteau, traîné la fille dans les herbes et l'a violé. Le lendemain des faits, la victime s'est rendu à l'hôpital pour un examen, le certificat médical du gynécologue a fait état d'une " déchirure hyménale récente." Munie dudit document, elle s'est rendue à la police pour déposer une plainte contre X.



Pour trouver le mis en cause, les policiers se sont servis de l'historique téléphonique de K. Fall. Cette dernière avait émis avec le téléphone de son bourreau pour joindre sa copine. Ce qui a permis aux enquêteurs de le localiser et de l'arrêter au quartier Diakhao de Thiès. Placé sous mandat de dépôt, il a été jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès.



Attrait à la barre, le prévenu a nié les faits. Le procureur de la République a requis l'application de la loi.



Le juge a déclaré A. Wade coupable "de viol et détournement de mineure" et l'a condamné à 5 ans de réclusion criminelle.