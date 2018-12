"Thione Seck a fait pire et il est dehors", a soutenu l’avocat de Ngaaka Blindé

Pour défendre son client Baba Ndiaye alias Ngaka Blindé et son ami Cheikh Thiam, Me Aboubacry est prêt à tout et il l’a fait comprendre à l'agent judiciaire de l'Etat Cheikhouna Hann qui a traité les prévenus de "Criminels économiques".



Pour Me Barro, l'artiste et son ami doivent être libérés en lieu et place de les jeter en pâture. « Où est Thione Seck ? Il a été arrêté pour des choses plus graves et il est dehors. D'autres personnalités accusées de meurtre et qui vaquent tranquillement à leurs occupations », a fait savoir l’avocat de la défense, tout en laissant entendre que la justice sénégalaise sévit de deux poids, deux mesures.

Poursuivant sa plaidoirie, Me Barro estime que ce qui se passe avec l'artiste est méchant. "Vouloir envoyer ce jeune en prison, qui pour dénoncer les tares de la société fait appel à une simulation d'argent pour la beauté d'une vidéo", clame t-il.



Demandant la relaxe à titre principal pour ses clients, l’avoca a demandé au passage au Juge Maguette Diop en charge du dossier d'encourager la créativité et non de la réprimander. Car estime t-il Ngaaka Blindé devrait être loué en sa qualité d'artiste, car lui c'est un artiste-philosophe. Venu appuyer son confrère, Me Moustapha Dieng, avocat de la défense dit ne pas comprendre le renvoi des prévenus devant le tribunal aux fins d’être jugés. « Ce qui s’est passé est très grave. On semblait vouloir faire de cet artiste un vulgaire trafiquant de billets. Cela est injuste », dénonce Me Dieng. Qui indique que le rappeur n’est pas un fossoyeur de l’économie sénégalaise, parce qu’il n’a pas détourné les deniers publics de l’Etat et n’a jamais été épinglé par l’Ofnac.

Des complaintes prises en compte par le Juge Maguette Diop qui a finalement libéré provisoirement les prévenus. Rendez-vous est donné le 27 décembre prochain pour le délibéré.