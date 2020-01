Thioyen Diombato: les populations listent les maux de leur localité

Les habitants de Thioyen Diombato , village situé dans la Commune de Keur Samba Gueye dans le département de Foundiougne ont profité de la tenue de la 55e édition de leur Z iarra annuel pour déplorer les manquements auxquels ils font face. En plus de leur ambulance qui ne fonctionne plus, depuis deux (2) ans, les infrastructures sanitaires, et routières ne sont pas au point.



« Nous sommes confrontés à d’énormes problèmes, surtout les femmes enceintes. Quand ils sont en état d’accouchement pour les évacuer, on n’est confronté à d’énormes difficultés. Car nous n’avons pas de route praticable dans la zone. Il n’y a pas de véhicule pour l’évacuation. Notre Case de santé dispose d’aucun matériel pour sauver des vies. L’ambulance qui est là, est tombée en panne depuis 2 ans. Ils avaient promis de le réparer, jusqu’ici rien. Alors que ce sont les fils du village qui l’ont achetée . Il reste cloué dans son garage, ce n'est pas normal ».



La non-électrification de Thioyen plonge le village dans le noir et l’insécurité totale.