Tiémoué Bakayoko, milieu de l'AC Milan, revient sur son arrestation : « Ils ont clairement mis nos vies en danger »

Arrêté par erreur par la police dans les rues de Milan il y a deux semaines, Tiémoué Bakayoko (27 ans) a livré son ressenti sur cet épisode au travers d'une vidéo sur son compte Instagram. Le milieu de terrain français, très calme, déplore la façon dont les faits se sont déroulés, jugeant que les forces de l'ordre sont allées trop loin.« L'erreur est humaine, je n'ai aucun problème avec ça. En revanche, la manière et la méthodologie utilisées me posent problème. Je trouve que c'est allé plus loin que ça aurait dû. Pourquoi ne m'ont-ils pas simplement fait un contrôle digne de ce nom en me demandant les papiers du véhicule, en communiquant, tout simplement ? », s'interroge l'ancien Monégasque (2014-2017).« Dans la vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux, on ne voit pas tout. C'est la partie la plus calme de tout ce qui a pu se passer. Je me suis retrouvé avec le flingue à un mètre de moi, côté vitre passager. Ils ont clairement mis nos vies en danger », estime-t-il.« Peu importe les raisons qui les ont poussés à faire ça, c'est une erreur sachant que tu n'as aucune certitude sur les suspects appréhendés. Les conséquences auraient pu être tellement plus graves si je n'avais pas gardé mon calme, si je n'avais pas la chance de faire le métier que je fais et d'être reconnu à temps. »« Quelles auraient été les suites ? Est-ce qu'on m'aurait emmené au poste ? Ça donne matière à se poser énormément de questions encore une fois. Ce n'est pas acceptable de mettre autant en danger les vies », ajoute l'international français (1 sélection), sacré champion d'Italie au mois de mai.