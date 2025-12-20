TikTok : un un individu arrêté après un live où il montrait son sexe

La surveillance accrue des réseaux sociaux par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a conduit à l’interpellation d’un jeune utilisateur de TikTok dont les contenus ont été jugés contraires aux bonnes mœurs. Il s’agit de Cheikh Ahmadou Sakho, 21 ans, connu sous un pseudonyme volontairement provocateur sur la plateforme. Se présentant comme boulanger, il a été arrêté puis déféré vendredi 19 décembre pour « outrage public à la pudeur, diffusion d’images indécentes et racolage actif en ligne. »



D’après Libération, l’affaire s’inscrit dans le cadre des opérations de veille numérique menées en continu par la DSC. Les enquêteurs ont identifié un compte très suivi qui diffusait régulièrement, à des heures nocturnes, des directs au contenu jugé obscène et attentatoire à la morale publique.



Les investigations ont permis de retracer l’évolution du profil incriminé. Initialement dédié à l’actualité sportive sous l’appellation « Frankie De Jong », le compte a progressivement changé d’orientation après l’immersion de son propriétaire dans des cercles érotiques en ligne. Une fois un nombre suffisant d’abonnés atteint, le jeune homme a lancé ses propres sessions en direct, au cours desquelles il adoptait un comportement explicite et affichait ses coordonnées personnelles afin d’entrer en contact avec des internautes, principalement de sexe féminin.



Localisé à l’issue des investigations techniques, Cheikh Ahmadou Sakho a été interpellé à Golf Sud. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits, indiquant avoir agi dans l’espoir d’attirer l’attention et d’obtenir des faveurs. Il a toutefois affirmé qu’aucune rencontre physique n’avait été concrétisée, bien qu’il ait reçu de nombreux messages privés.



L’enquête se poursuit.