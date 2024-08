Tirage Afrobasket U18 : le Sénégal dans le Groupe A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun

La FIBA Afrique a procédé au tirage au sort de l'Afrobasket masculin U18, prévu du 1 au 14 septembre, à Pretoria (Afrique du Sud). Le Sénégal est logé dans le groupe A avec le Mali, la Côte d'Ivoire et le Cameroun.



Absente du tournoi depuis 2016 au Rwanda, la Côte d'Ivoire revient. Elle sera parmi les outsiders du groupe. Le Cameroun refait surface après 20 ans d'absence. Les Camerounais n'avaient plus pris part aux joutes depuis 2004 au Sénégal.



Dans le groupe B, on a l'Égypte (tenante du titre), l'Angola, l'Ouganda et le Nigeria. Le groupe C est composé de l'Afrique du Sud (pays hôte), du Maroc, de la Zambie et du Rwanda.



Les deux premières équipes de chaque groupe et les deux meilleures troisièmes se qualifient pour les quarts de finale.