Tirage Coupe du monde U20 : le Sénégal connaîtra ses adversaires le 21 avril

L’Argentine va finalement abriter, du 20 mai au 11 juin prochain, la Coupe du monde U20. Une décision prise par le bureau du Conseil de la FIFA, lundi. Le Sénégal connaîtra des adversaires, à l’issue du tirage au sort prévu le 21 avril 2023 à Zurich (2023).



Actuellement au centre Toubab Dialaw, l’équipe nationale du Sénégal U20 est entrée en stage fermé en vue des préparatifs de la Coupe du monde. Les champions d’Afrique seront édifiés sur la nature de leurs adversaires, après le tirage au sort prévu le 21 avril prochain.



La FIFA a retiré l’organisation de la compétition à l’Indonésie du fait que ce dernier ne souhaiterait pas accueillir Israël pour des « raisons politiques ». Du coup, l’instance faitière du football international a validé la candidature de l’Argentine, après avoir visité les installations sportives et les structures d’hébergement ».



La Coupe du monde U20 se tiendra du 20 mai au 11 juin 2023. Elle mettra en lice 24 équipes réparties en six groupes. Ainsi, la FIFA a décidé que l’équipe d’Argentine, qui n’était qualifiée au départ prendra la place de l’Indonésie.



Le pays de Lionel Messi a remporté le trophée à six reprises et reste le pays le plus titré de l’histoire de la compétition des U20 en 2001 mais, depuis 2007, elle n’arrive plus à la remporter.