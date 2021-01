Tirage au sort CAN U20 : En ouverture, la Mauritanie fera face au Cameroun

Les autres adversaires de la poule A des Mourabitounes U20 sont l'Ouganda et le Mozambique.



Le tirage au sort du tournoi dont le tirage au sort a eu lieu ce lundi Yaoundé (Cameroun).



Deux anciens détenteurs du titre, le Ghana et le Maroc, ont été tirés au sort dans un groupe C et ils auront pour adversaires la Gambie et la Tanzanie.



Le tirage au sort a été dirigé par le responsable des compétitions de la CAF, Khaled Nasser assisté par la Légende camerounaise Emmanuel Maboang.



Le Burkina Faso dans le groupe B affrontera la Tunisie, la Namibie et la République centrafricaine (RCA) dans le groupe B.



Le président par intérim de la CAF, Constant Omari, des membres du comité exécutif, le secrétaire général par intérim Abdelmounaim Bah et le secrétaire général adjoint Anthony Baffoe étaient parmi les participants au tirage au sort.



Il a eu lieu e tirage au Cameroun qui abrite le Championnat d'Afrique des Nations Total (CHAN).



Le match d’ouverture Mauritanie-Cameroun de cette CAN U20 qui se disputera par 12 équipes pour la première fois, aura lieu le 14 février à Nouakchott dans la capitale mauritanienne.



En plus de Nouakchott, la compétition se jouera à Nouadhibou.



La capitale politique mauritanienne accueillera deux groupes au Stade Olympique et au Stade Cheikha Boïdiya tandis que les matchs à Nouadhibou se joueront au Stade Municipal de Nouadhibou.



C'est la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations U20 Total est étendue à 12 équipes au lieu des huit lors des tournois précédents.



Le tournoi se jouera du 14 février 2021 au 4 mars 2021.



Avec la Caf