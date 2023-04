Tirage au sort de la Coupe du monde U20 : le Sénégal connaîtra ses adversaires ce vendredi

Quels adversaires pour les quatre représentants africains à la Coupe du Monde U20 ? Les six groupes de la grande messe du football mondial qui se déroulera en Argentine du 20 mai au 11 juin prochains vont être dévoilés ce vendredi 21 avril (14h00 GMT), lors du tirage au sort, à Zurich en Suisse.



Champion d’Afrique en titre, l’Equipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans participera à la Coupe du monde de la même catégorie. Logé dans le pot 1, le Sénégal évitera les grandes équipes comme le pays hôte, l’Argentine, qui tentera de remporter une septième couronne.



Les « Lionceaux » ne croiseront pas en poule, la France, l’Italie et les Etats-Unis.



Pour l’occasion, les 24 nations qualifiées ont été réparties en quatre chapeaux constitués sur la base du Classement mondial FIFA U20. Chaque pays sera ensuite affecté dans l’une des six poules composées chacune de quatre équipes. Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les huitièmes de finale.



Le Sénégal, récent vainqueur de la CAN U20 en Egypte, figure dans le pot 1 celui des têtes de série. Le Nigeria est affecté au pot 3 tandis que la Tunisie et la Gambie ont été versées au pot 4, celui qui offre a priori le moins de protection durant le tirage au sort.



La composition des chapeaux:



Pot 1 : Argentine, Uruguay, France, Sénégal, Italie, USA



Pot 2 : Angleterre, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Brésil, Equateur, Colombie



Pot 3 : Nigeria, Ouzbékistan, Japon, Irak, Honduras, Fidji



Pot 4 : Guatemala, République Dominicaine, Gambie, Israël, Slovaquie, Tunisie