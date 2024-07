Tirailleurs Sénégalais et le tire ailleurs du Sénégal (mon billet du jour)

Ha Sonko ! Tient tient ! On allait oublier. Le nouveau « tire ailleurs ». Des rafales de feu sur l’ancienne colonie et il est adroit le gars. Hier, il s’en est bien servi de ces « munitions des temps modernes ». Des lances feu à tout -va dans les tranchées de la France. Le chantre de la fameuse devise : Liberté, Egalité, Fraternité.

La France est ce pays et le seul qui a empêtré des fils de l’Afrique dans des guerres hors de leur contient. Ce pays qui était venu apporter « la civilisation » à l’Afrique, l’a finalement plongé dans les guerres les plus barbares des temps modernes (14-18 et 39-45). Bref, passons nous de l’histoire pour le moment.



Le président du Pastef a encore, comme un soprano, clamé tout ce que nous pensons tout bas. Et il est bon, parfois de pouvoir compter sur ce genre de « tire ailleurs ». Sonko Anitié Anibaradji, Ndioko Ndial, Emit é Thiami. Ne serait-ce que pour le courage.



Faisons un tour à Ouakam, bouillonnant quartier de Dakar. Disons honneur, à ces hommes de santé en treillis. L’hôpital militaire de Ouakam est en train de réussir des prouesses. Quatre greffes de reins effectuées avec succès dans nos murs. Ceci doit faire réfléchir à ces nantis de notre société qui vont sous d’autres cieux sous traiter leur santé. Alors, bombons le torse au moins le temps d’une soirée.



Au passage, le Conseil constitutionnel a publié la déclaration de patrimoine du locataire du Palais Léopold Sédar Senghor dans le journal officiel. Il est clair que l’enfant de Ndiaganiao, le mieux informé et le plus informé du pays n’est pas mieux loti que certains laudateurs professionnels.



L’axe Ndande –Ngaye Makhé –Kébémer a tristement fait la Une des lieux de rassemblement du pays. Et tristement, l’on décompte 11 morts et 4 blessés graves dans cet accident. Encore et encore l’on évoque et invoque des facteurs métaphysiques. Eskèye !