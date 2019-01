Tirs de mortier sur une base de l'ONU en Somalie, trois blessés (ONU)

"Sept obus de mortier sont tombés cet après-midi à l'intérieur du l'enceinte (de la base), blessant deux membres du personnel de l'ONU et un intervenant extérieur", a indiqué l'ONU dans un communiqué. "Aucune des blessures ne menace la vie" des personnes atteintes, a-t-elle précisé.



Le groupe islamiste Al-Shebab, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué l'attaque.



Al-Shebab mène une lutte armée pour tenter de renverser le gouvernement somalien soutenu par la communauté internationale.



De telles attaques avaient auparavant lieu presque quotidiennement, mais leur fréquence a diminué depuis que les islamistes ont quitté en 2011 les positions qu'ils tenaient à Mogadiscio.



Les shebab contrôlent toujours des zones dans les campagnes et mènent sans difficulté apparente des attaques contre des objectifs gouvernementaux, militaires et civils aussi bien à Mogadiscio que dans d'autres villes somaliennes.