Tivaouane: Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo reçu par le Khalife général des Tidianes

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo a effectué, ce dimanche, une visite officielle à Tivaouane où il a été reçu en audience par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des relations de concertation et de respect mutuel qui lient les autorités de l’État aux guides religieux du Sénégal.







Au cours de cet entretien, le chef du Gouvernement et le guide religieux ont échangé sur les enjeux majeurs liés à la paix, à la stabilité et au développement du pays. Soucieux de la préservation des valeurs de dialogue, de cohésion sociale et de concorde nationale, le Khalife général des Tidianes a formulé des prières pour un Sénégal uni, prospère et préservé des divisions.







À la suite de cette audience, le Premier ministre s’est rendu à la Zawiya d’El Hadji Malick Sy, un haut lieu spirituel de la confrérie tidiane à Tivaouane, pour s'y recueillir. Ce moment de dévotion a été marqué par des prières spécifiques en faveur de la paix, de la stabilité institutionnelle et du progrès économique du Sénégal. Ce déplacement dans la cité religieuse illustre l’importance accordée par l’exécutif aux foyers religieux du pays, reconnus pour leur rôle central dans le dialogue social et le vivre-ensemble.

