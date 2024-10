Tivaouane Peulh : deux faux policiers et un infographiste qui fabriquaient de fausses cartes de presse arrêtés

La police de Yeumbeul-Sud a réussi un important coup de filet en démantelant un réseau de faussaires lors d’une enquête sur "des menaces et du harcèlement" à Tivaouane Peulh. Sous la direction du lieutenant Sow, les agents ont découvert de nombreux faux documents, dont des permis de conduire et des cartes de presse, et ont arrêté cinq personnes, parmi lesquelles un infographiste et deux faux policiers. Les suspects ont été déférés au parquet hier lundi.



D'après L'Observateur, Ousmane Mb., l'un des mis en cause, infographiste réputé travaillant pour une grande entreprise de Tivaouane-Peulh, est également bien connu dans le milieu de la contrefaçon. Il est souvent sollicité pour fabriquer divers documents frauduleux, comme des permis de conduire, attestations et cartes de presse. Parmi ses associés, un certain Moro S., un rabatteur chargé de recruter des clients.



L’affaire a éclaté lorsqu’un client nommé Bara S., a demandé à Moro S., un permis de conduire en payant 240 000 FCFA. Cependant, déçu par la qualité de la contrefaçon, Bara S., a réclamé son argent. Pour faire pression, il a engagé deux hommes, Mamadou C., et Amadou D., qui se sont présentés comme policiers et ont harcelé Moro en le menaçant d’arrestation s’il ne remboursait pas. Face aux intimidations répétées, celui-ci a déposé plainte au commissariat de Yeumbeul-Sud.



Les deux faux policiers ont rapidement été arrêtés, et l’enquête a permis de remonter jusqu’à Bara S., qui a avoué avoir voulu un permis « bien fait » pour échapper aux contrôles routiers. Moro S., qui est devenu un suspect et a révélé l’existence d’un vaste réseau de contrefaçon dirigé par Ousmane Mb.



Les policiers de Yeumbeul-Sud se sont ensuite rendus à Tivaouane-Peulh, où ils ont interpellé Ousmane Mb. et perquisitionné son domicile. Sur place, informe le journal, ils ont découvert un équipement de contrefaçon complet ainsi que de nombreux documents falsifiés : des cartes PVC, des faux permis, des documents de voyage, des cartes de presse vierges et des documents bancaires prêts à être écoulés. L’infographiste a reconnu sa participation dans ce trafic depuis plusieurs années.



Ils ont été tous les trois arrêté et placé en détention.