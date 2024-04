Tivaouane : la ziarra générale célébrée ce dimanche

La communauté Tidiane a commémoré, ce dimanche 21 avril 2024, la 94ème édition de la grande ziarra générale de Tivaouane. Un grand rendez-vous religieux initié depuis 1930 par l’illustre Cheikh-Al Khalifa Serigne Babacar Sy (RTA) qui, en son temps, invitait les fidèles à faire ces cinq recommandations : « sen diiné, sen tariqa, sen métier, sen Dahira, sen yonu tiwawon ».



Une rencontre que le 1er Khalife de Maodo avait choisie pour symboliser le renouvellement du pacte entre le disciple et le maître spirituel qui a en charge l’éducation spirituelle (tarbiyya), rappelle le Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya.



La grande ziarra générale de la cité de Mawlana Cheikhal Hadj Malick Sy est l’un des évènements phares de la Hadra d'El Hadj Malick Sy en dehors du Gamou « Maouloud Al Naby », initiée par le premier Khalife de Maodo, Serigne Babacar Sy, perpétuée à travers les âges pour marquer « le renouvellement du pacte entre le Cheikh et les disciples par ses successeurs », a toujours été portée par la Dahiratoul Kiram (1ère Dahira portée sur les fonts baptismaux en 1927) et la Dahiratoul Ahmadiyya, ainsi que les Fédérations.