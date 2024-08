Togo: nomination d'un nouveau gouvernement, toujours dirigé par Victoire Tomegah-Dogbé

Un gouvernement qui doit accompagner la transition vers la Vème République

Treize nouvelles entrées et 11 sorties, tandis que 17 ministres gardent leurs portefeuilles dans ce nouveau gouvernement du Togo Parmi les ministres qui restent : Robert Dussey aux Affaires étrangères, Gilbert Bawara à la Réforme des services publics, du Travail et du Dialogue social, Cina Lawson à l’Économie numérique et la transformation digitale, tandis que Florence Yawoa Kouigan poursuit ses fonctions au poste de ministre de la Communication, des médias, de la Culture et en tant que porte-parole du gouvernement.L’ancien ministre des Finances Sani Yaya, lui, laisse son fauteuil à un nouveau venu pour prendre les Travaux publics et les infrastructures. De son côté, Yawa Tségan, ancienne présidente de l’Assemblée nationale, prend la place de Kodzo Adedze qui lui a ravi le perchoir au Parlement.Autre entrée remarquée : le porte-parole de l’Union des forces de changement (UFC), Isaac Tchiakpe. Il est ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage. Kanka Malick Natchaba, autrefois Secrétaire général du gouvernement, fait son retour au portefeuille de l’Enseignement supérieur.Selon les autorités, ce gouvernement de 35 membres - le premier depuis le changement contesté de la Constitution - conduira la transition pendant 8 à 9 mois encore, le temps de mettre en place toutes les institutions de la Vème République.