Est de la RDC: malgré des blocages, les discussions entre Kinshasa et l’AFC/M23 avancent à Doha

Se dirige-t-on vers un possible accord entre le gouvernement congolais et le groupe armé AFC/M23 ? À Doha, des négociations entre le gouvernement congolais et le mouvement armé AFC/M23 se poursuivent. Alors que des sources au seion de l’AFC/M23 et de l'entourage de Jseph Kabila affirment que l’ancien président congolais s'est rendu vendredi 18 avril à Goma, dans l’est de la RDC, Washington dit intensifier ses efforts pour une désescalade. Les États-Unis mettent toute leur pression – diplomatique et économique – à la fois sur Kinshasa et sur Kigali.

RFI

