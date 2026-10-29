Tomboronkoto : le maire Nfally Camara salue l’engagement de Noga Mine en faveur de l’éducation

Dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), la société minière Noga Mine a récompensé les meilleurs élèves de différents départements de la région de Kédougou (sud-est). Une initiative saluée par le maire de Tomboronkoto, Nfally Camara, qui encourage l’entreprise à poursuivre ses actions en faveur de l’éducation et des populations locales.



En récompensant les meilleurs élèves, Noga Mine veut encourager le mérite et la réussite scolaire. Une démarche appréciée par le maire de Tomboronkoto. « En récompensant et en encourageant les meilleurs élèves des différents établissements scolaires de la commune de Tomboronkoto, Noga Mine pose un acte fort en faveur de la promotion du mérite, de l’effort et de la réussite scolaire », a-t-il déclaré.



Pour Nfally Camara, cette initiative doit se poursuivre chaque année. « J’espère vivement que cette journée ne sera pas la dernière, mais qu’elle deviendra un rendez-vous annuel incontournable pour notre jeunesse et pour l’ensemble de notre communauté », a-t-il ajouté.



Le maire a également salué les actions de Noga Mine dans le domaine de la santé, notamment les appuis aux postes de santé et l’organisation de journées de consultations gratuites. « Hier, c’était le secteur de la santé qui était à l’honneur. Aujourd’hui, c’est celui de l’éducation qui bénéficie de cette implication particulière. Nous constatons ainsi que les interventions de la société, initialement concentrées sur l’économie locale, tendent progressivement vers une action plus large », a souligné Nfally Camara.



"Un encouragement à aller encore plus loin"



Il estime que les activités minières doivent aussi contribuer au bien-être des populations. « Ces initiatives démontrent que l’exploitation de nos ressources minières peut et doit contribuer au progrès social, à l’amélioration des services essentiels et au bien-être des populations », a-t-il affirmé.



Le maire a enfin félicité les élèves récompensés et les a invités à poursuivre leurs efforts. « Vous êtes aujourd’hui récompensés pour votre travail, votre discipline, votre persévérance et votre détermination. Cette distinction doit être pour vous une source de fierté, mais aussi un encouragement à aller encore plus loin », a-t-il lancé.



Il les a enfin encouragés à poursuivre leurs études avec ambition et détermination. « Gardez toujours à l’esprit que la réussite se construit par le travail, la discipline, les sacrifices et la volonté de progresser. Vous représentez l’avenir de notre commune, de notre région et de notre nation », a conclu le maire.