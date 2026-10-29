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Mondial U15 : le Sénégal domine Madagascar (4-0) et file en demi-finale de la Division B



Mondial U15 : le Sénégal domine Madagascar (4-0) et file en demi-finale de la Division B
Le Sénégal a dominé Madagascar (4-0) en quarts de finale du Mondial U15, porté par un doublé d’Abdoulaye Diallo et des réalisations de Pierre Maurice Mbengue et El Hadji Rawane Wade. 

Les “Lionceaux” affronteront la Zambie ce jeudi à 13h00 GMT pour décrocher une place en finale de la Division B. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 29 Octobre 2026 - 09:38


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