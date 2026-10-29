Diourbel : un homme emprisonné après avoir fracassé le crâne de son oncle pour une affaire de 50 FCFA

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, jeudi 22 octobre 2026, M. Ngom, ouvrier de 29 ans, à une peine de deux mois de prison dont un mois ferme pour coups et blessures volontaires. Il a été reconnu coupable d'avoir agressé son grand-oncle âgé de 67 ans, O. Ngom, dont le seul tort a été d'offrir 50 francs CFA à son petit-neveu dans la rue.



Selon le récit de L’Observateur, les faits remontent au 12 octobre 2026. En rentrant du chantier à l'heure du déjeuner, M. Ngom trouve son fils de 9 ans avec une pièce de 50 francs que lui aurait remise son grand-oncle. Après une première altercation devant une quincaillerie où se trouvait le vieil homme, interrompue par des témoins, le jeune ouvrier le surprend par-derrière depuis une allée sombre et lui assène un coup de tête en plein visage avant de le rouer de coups.



La victime, frère du défunt père du prévenu, a été évacuée à l'hôpital régional Heinrich Lübke de Diourbel où une incapacité temporaire de travail de 8 jours pour traumatisme crânien lui a été délivrée.



Lors de l'audience de ce jeudi, le prévenu a reconnu les faits devant le juge. Il a expliqué son geste par un litige successoral vieux de dix ans, affirmant que son oncle aurait accaparé l'héritage familial, dont la maison familiale, après la mort de son père. Il a déclaré n'avoir pas pu retenir ses émotions en voyant son oncle offrir cette pièce à son fils. Le procureur a rappelé l'exigence de respect envers un aîné et a requis l'application de la loi.



La défense a plaidé l'excuse de provocation en soutenant que le vieil homme avait initié les insultes, obtenant la relaxe pour les chefs de menaces de mort et d'injures publiques. La victime, qui n'a réclamé aucun dommage et intérêt, avait auparavant déposé plainte à la gendarmerie. Le tribunal a prononcé une peine d'un mois de détention ferme, avec renvoi du prévenu à la Maison d'arrêt et de correction de Diourbel.