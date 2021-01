Tottenham: José Mourinho perd patience avec Gareth Bale

Les dernières semaines semblent compliquées pour Gareth Bale du côté de Tottenham. Face à Sheffield United, dimanche dernier, le Gallois est une nouvelle fois resté sur le banc tout le match. Un fait qui arrive un petit jour après la publication d’une vidéo dans laquelle on peut entendre Mourinho expliquer ses inquiétudes concernant l’ailier prêté par le Real Madrid.



« Tu veux rester ici ? Ou aller au Real Madrid et ne pas jouer au football ? » Ces mots sont ceux prononcés par José Mourinho dans une vidéo publiée par le club. Des mots qui semblaient adressés à Gareth Bale. Selon les informations de The Sun , Mourinho parlait en fait à ses adjoints. Il leur racontait ce qu'il avait dit à Bale lors de ses entretiens avec lui. L’ancien entraîneur du Real Madrid commencerait à perdre patience et ne serait pas très enthousiaste à l'idée de voir l'international gallois (86 sélections, 33 buts) rester à Tottenham à l’issue de son prêt. Cette saison, le joueur prêté par le Real n'a débuté qu'un seul match de Premier League pour les Spurs.