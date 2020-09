Tottenham récupère Gareth Bale !

Gareth Bale est de retour ! Les fans de Tottenham peuvent être ravis, le gaucher gallois qu'ils ont vu éclore entre 2007 et 2013 va de nouveau revêtir le maillot blanc des Spurs. Ce ne sera plus à White Hart Lane, l'ancien fief, mais dans l'antre ultramoderne du Tottenham Hotspur Stadium. Après 6 années passés au Real Madrid, le joueur de 31 ans s'est enfin décidé à retrouver la Premier League, alors que le club madrilène n'en voulait plus du tout.



« Nous sommes ravis d’annoncer le retour Gareth Bale au club sur un prêt d’une saison en provenance du Real Madrid ! Il portera le numéro 9. » Gareth Bale revient ainsi au moins pour la saison 2020-2021 dans le club qui l'a propulsé au rang de star, devenant officieusement le premier jour à franchir le cap des 100 M€ de transfert en 2013, même si le Real Madrid a tenté de cacher l'information pour ne pas heurter l'ego de Cristiano Ronaldo.



Quel Gareth Bale Tottenham va-t-il retrouver ?

Malgré quelques bons passages et des statistiques loin d'être immondes, son séjour au Real Madrid n'en a jamais fait un prétendant au Ballon d'Or. Poussé sur le côté droit, bien loin du côté gauche qu'il arpentait avec Tottenham, Bale aura au moins pu garnir copieusement son palmarès en Espagne, avec 4 titres de Ligue des Champions et 2 Ligas notamment.



Reste désormais à savoir s'il retrouvera goût pour le football à Tottenham. Clairement devenu secondaire à Madrid, où la passion pour le golf du Gallois ne s'est jamais démentie, le ballon rond sera-t-il à nouveau la priorité de Bale ? Pourra-t-il redevenir le gaucher tonitruant de son premier passage dans le nord de Londres ? Et où José Mourinho le fera-t-il jouer