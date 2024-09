Touba : Sonko en visite surprise chez le Khalife des mourides

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, s’est rendu lundi, à Touba pour une visite surprise chez le khalife général, Serigne Mountakha Mbacké. Le chef du gouvernement s’est entretenu avec le guide religieux des mourides dans un contexte ou la scène politique sénégalaise et religieuse est marquée par des polémiques qui alimentent les débats.



A en croire le journal L’Observateur, cette rencontre entre Ousmane Sonko et Serigne Mountakha pourrait laisser présager que le Premier ministre pourrait aborder l’affaire Cheikh Oumar Diagne, Directeur des Moyens généraux de la Présidence après ses propos maladroites à l’encontre de Touba, des chefs religieux et du Grand Magal.



L’autre sujet qui pourrait être abordé est celui de la dissolution de l’Assemblée nationale dont la procédure a été enclenchée avec la saisine du Président Amadou Mame Diop pour "avis" par Diomaye Faye.