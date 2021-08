Touba Thiaroye : La voyante Selbé Ndom agressée

La célèbre voyante, Selbé Ndom, a été la cible d’un gang de malfaiteurs dans la nuit du mercredi 25 au jeudi 26 août dernier, vers 23 heures. Elle a été prise à partie par les brigands, qui lui ont arraché son téléphone portable de marque Iphone 7+. Les faits ont eu lieu à Touba Thiaroye, dans la banlieue dakaroise.



Selon le journal Les Echos, Selbé Ndom revenait d’une course en centre-ville. Embarquée à bord d’un taxi, elle s’activait sur son cellulaire sans se soucier de quoi que ce soit. La lumière du téléphone a attiré l’attention d’un groupe de voyous. Et les jeunes se sont levés de leur niche pour se précipiter aux alentours du taxi.



L’enquête ouverte par la police de la localité a permis de mettre la main sur un jeune. Ce dernier, né en 2005, est un élève en classe de 3eme. Il a reconnu sans ambages les faits et indique avoir bradé le cellulaire à 25.000 F CFA à un voisin de quartier et vendeur de téléphones portables. Tous les trois mis en cause devraient être déférés incessamment pour association de malfaiteurs, vol à l’arraché commis la nuit, complicité de vol et recel.