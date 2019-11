Touba: déféré au parquet de Diourbel, le présumé meurtrier de Khady Sène face au Procureur

Déféré au parquet de Diourbel, le présumé meurtrier de Khady Sène, tuée à coup de couteau à Touba, par son locataire Cheikhna Diop, devrait faire face au Procureur ce mardi, après avoir bénéficié d’un rerour de parquet, rapporte la Rfm.



Cheikhna Diop a avoué son crime devant les enquêteurs. Il aurait poignardé à mort, Khady Sène, suite à une tentative de viol. La jeune femme de vingt-cinq ans (25 ans), mère de deux (2) enfants dont le plus jeune est âgée d’un (1) an et demi, était enceinte de trois (3) mois au moment des faits », a déploré le "Réseau Siggil Jigéen" dans un communiqué parvenu à PressAfrik.