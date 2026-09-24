Touba : démantèlement d'un cabinet médical clandestin au quartier Sam

Le commissariat spécial de Touba a interpellé le 22 septembre deux individus, Amar Sow (53 ans, se disant vendeur en pharmacie) et Sokhna Bâ (25 ans, se disant assistante infirmière), pour « exercice illégal de la médecine et de la pharmacie, mise en danger de la vie d'autrui et association de malfaiteurs ».



Selon les informations de Libération, les forces de l'ordre ont mené cette opération au quartier Sam à la suite d'un renseignement relatif à des pratiques médicales illicites dans une officine clandestine logée dans un immeuble R+1 et arborant l'enseigne « cabinet de soins Mame Diarra Bousso-Pharmacie ». Sur place, les enquêteurs ont découvert deux lits d'hospitalisation, un lit de consultation, des boîtes de médicaments rangées sur des étagères, du matériel médical (pinces, ciseaux, stéthoscope, thermomètre), ainsi que des aiguilles usagées, des reçus de paiement et des registres de consultation datant de 2015 et 2026.



Lors de son interrogatoire, Amar Sow a reconnu les faits, tandis que Sokhna Bâ a affirmé avoir été recrutée par ce dernier un mois plus tôt comme stagiaire, indique le quotidien. Le parquet a été avisé et une enquête judiciaire est ouverte.

