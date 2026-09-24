Trump déroule le tapis rouge à Xi Jinping, sur fond de guerre commerciale en pause et de la question taïwanaise

Donald Trump a déroulé le tapis rouge à son homologue chinois, à l'occasion de cette visite exceptionnelle. Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan sont arrivés à bord d’un gros porteur de la compagnie aérienne nationale Air China, accueillis – fait rarissime – par Donald Trump en personne, accompagné de la première dame américaine Melania Trump, rapporte notre correspondant à Washington, Vincent Souriau.



Le couple présidentiel s'est déplacé sur le tarmac de l'aéroport, pour quelques poignées de main, des hymnes nationaux et un survol de bombardiers de l'armée américaine. Cela n’aura duré que dix minutes, mais Donald Trump a voulu flatter son hôte. Et ce n’est pas terminé, puisque l’accueil à la Maison Blanche prévu mercredi après-midi s’annonce riche lui aussi. Avec plus de 500 soldats américains en habit de cérémonie, un nouveau survol de bombardiers et le dîner d’État dans la foulée, en présence d’Elon Musk et d’autres géants de la tech.



Une guerre commerciale déjà sur pause

Pour ce qui est du contenu des discussions, l'essentiel est déjà acté concernant la guerre commerciale entre les deux puissances. La trêve prévue jusqu'à fin novembre a été prolongée au moins jusqu'au mois de janvier. Washington et Pékin s’engagent à ne pas jouer des muscles en matière de barrières douanières. Même si deux mois de prolongation, c’est moins que prévu. La Maison Blanche estime que la Chine n’a pas tout à fait rempli sa part du contrat. Le gouvernement chinois avait promis d’acheter de gros volumes de soja et de produits agricoles américains, et le compte n’y est pas. Les États-Unis attendent janvier pour voir si tout rentre dans l’ordre.



D'autres sujets épineux comme la guerre en Iran devraient être abordés par les deux dirigeants. Même si la question de Taïwan, qui pollue les relations sino-américaines, reste sûrement le plus délicat de tous. Le soutien militaire américain, à travers la vente d'armes à l'île de fait indépendante mais que Pékin souhaite récupérer, est évidemment un des grands enjeux de la visite. Un paquet de 14 milliards de dollars d'aide militaire américaine à Taïwan est d'ailleurs suspendu depuis plusieurs mois par Donald Trump.



Pour Alexandre Gandil, post-doctorant au centre de géopolitique de l'université de Cambridge, il est difficile de voir le président américain céder aux demandes de Pékin : « Le soutien à Taiwan est quand même bipartisan sur la scène politique américaine. Ce qui se joue potentiellement, c'est une redéfinition des équilibres et du périmètre qui est accordé par les États-Unis à la défense de Taïwan. » Un périmètre déjà ambigu. L'île attend toujours la livraison de près de 30 milliards de dollars d'armement défensif et Donald Trump voit cette aide comme « un levier de négociation » dans son bras de fer face à Pékin.