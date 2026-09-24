Plainte de l'ancienne ministre Victorine Ndèye : la DSC met la main Désiré Pascal Maty alias « Desi Deve Maty »

Les éléments de la Division de lutte contre la cybercriminalité (DSC) ont arrêté le nommé Désiré Pascal Maty (34 ans), agent de terrain au ministère de la Microfinance, suite à une plainte déposée par l'ancienne ministre et maire de Niaguis, Victorine Anquédiche Ndèye.



Les services d'enquête ont déféré le mis en cause au parquet pour « discours contraires aux bonnes mœurs, injures publiques, menaces et diffamation ». Selon les détails du quotidien Libération, l'ancienne ministre avait été informée par des proches de l'existence de publications virulentes et dégradantes émanant de ce suspect originaire de Niaguis, diffusées via son profil sous le pseudonyme « Desi Deve Maty » dans le groupe Facebook « Niaguis ma fierté ». Lors de son audition devant les enquêteurs, le suspect a refusé l'exploitation de son téléphone tout en soutenant avoir réagi à des attaques de militants de Victorine Anquédiche Ndèye, précise la même source.