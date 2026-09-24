Investissements en Afrique : « sans certitude ni confiance, les investisseurs ne viendront pas », avertit Mouhamad Rassoul Dieng

En marge de la 81e assemblée générale des Nations unies à New York, Mouhamad Rassoul Dieng, fondateur et PDG de Mir Holding, a appelé le gouvernement sénégalais et les autres gouvernements africains à offrir davantage de certitude et de confiance aux entreprises et aux investisseurs, rapporte le journal Libération.



S'exprimant lors d'une table ronde sur les conditions d'investissement organisée dans les locaux de l'Open Society Foundations par l'Initiative pour l'industrialisation verte en Afrique (Agii), en partenariat avec le Secrétariat de la Zlecaf et l'Union africaine, le chef d'entreprise a souligné la nécessité d'un environnement stable avec des tarifs, des procédures douanières, une réglementation et une fiscalité cohérents, indique Libération. Prenant l'exemple de sa filiale de logistique OnTrack, il a dénoncé les attentes de trois à cinq jours aux frontières sans explication, avertissant que « sans certitude ni confiance, les investisseurs ne viendront pas ». Présente lors de la session, Roslyn Ng'eno, experte senior au secrétariat de la Zlecaf, a salué la contribution du dirigeant d'entreprise.