Liberté 6 : un Nigérian arrêté avec de la cocaïne et du crack

Une opération menée par le Groupe de lutte antidrogue (GLAD) de la Gendarmerie nationale a permis l’interpellation d’un ressortissant nigérian domicilié à Liberté 6. Les enquêteurs, qui suivaient depuis plusieurs jours la piste d’un réseau de trafic de drogue dans le secteur de Sicap Liberté, sont passés à l’action le lundi 21 septembre 2026, après une surveillance minutieuse selon « L’Observateur ».



Le suspect a été arrêté sans résistance avant d’être conduit dans les locaux du GLAD pour les besoins de l’enquête. La fouille effectuée sur lui a permis de découvrir 40 grammes de cocaïne, 25 boules de crack ainsi que du chanvre indien conditionné. Ces éléments ont renforcé les soupçons des enquêteurs sur son implication présumée dans un trafic de stupéfiants.



Placé en garde à vue, le mis en cause reste à la disposition des enquêteurs. Les investigations se poursuivent afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter la chaîne du réseau présumé.