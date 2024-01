Touba : la famille de Serigne Hamdy Moustapha Mbacké implore la clémence des autorités judiciaires

La famille de Serigne Hamdy Moustapha, arrêté il y a de cela 6 mois implore la clémence des autorités judiciaires et interpelle le président de la République Macky Sall à réagir face à leur détresse.

Les proches parents du marabout s’inquiètent des lenteurs notées dans le traitement de son dossier. Ils soutiennent que Serigne Moustapha n’appartient à aucune formation politique.



Face à la presse, rapporte Iradio, la famille de ce dernier élève la voix et parle d’une arrestation arbitraire. Birame Niang porte-parole du jour : « nous sommes la aujourd’hui réunis pour montrer notre sentiment de détresse, pour également demander la clémence des autorités sur l’arrestation de Serigne Hamdy. Il a été arrêté arbitrairement et justement lors des manifestations alors qu’il ne faisait même pas parti. Il accompagnait ses amis qui étaient partis à Suma Assistance pour voir un ami, et les forces de l’ordre les ont arrêtés et jetés en prison. Depuis lors, nous n’avons pas de nouvelles », a déploré Birame Niang, qui révèle que « le juge lui avait attribué une liberté provisoire, mais le procureur s’y oppose. »



La famille du guide religieux invite le chef de l’Etat à réagir à leur situation. « Je crois que le président de la République doit garantir les droits fondamentaux de chaque citoyen, c’est la raison pour laquelle nous sommes là pour parler avec le président de la République. Macky Sall doit se souvenir de sa relation avec Alioune Badara cissé qui était notre beau-frère. Nous demandons maintenant à Macky Sall de diligenter le dossier de Serigne Hamdy ».