Concours international de récitation du Coran: la DEGAR félicite Abdoulaye Athie après sa victoire

La Délégation générale aux affaires religieuses (DEGAR) s'est réjouie de la victoire du Sénégal au concours international de récitation du Saint-Coran organisé récemment en Afrique du Sud. Le Sénégalais Abdoulaye Athie a remporté le premier prix devant des candidats venus de 20 pays du monde arabo-musulman.



« C’est avec une grande fierté et une immense joie que la Délégation générale aux affaires religieuses a appris le triomphe éclatant du Sénégal au concours international [de récitation] du Coran qui s’est déroulé récemment en Afrique du Sud. Notre compatriote, Abdoulaye Athie, a su se démarquer en remportant le premier prix, devançant des participants venus de 20 pays du monde arabo-islamique », déclare la DEGAR dans un un communiqué reçu ce mercredi par l'APS.



La délégation adresse ses félicitations au vainqueur et rend également hommage aux maîtres coraniques qui participent à la formation des talibés. « La DEGAR félicite chaleureusement le lauréat pour cet exploit remarquable qui honore notre nation. Ce succès est aussi celui des marabouts enseignants qui contribuent à la formation des talibés. C’est également le reflet de l’engagement de tout un peuple envers l’apprentissage et la pratique des valeurs islamiques », souligne la note.



La délégation invite aussi tous les Sénégalais à partager cette fierté nationale. Elle appelle chacun à faire de cette réussite une source d'inspiration pour renforcer le dialogue entre les religions, la paix sociale et le vivre-ensemble.