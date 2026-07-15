Audience entre Diomaye Faye et Macky Sall : simple audience ou nouveau tournant politique?

Le retour annoncé de l'ancien président Macky Sall au Palais de la République, où il doit être reçu par Bassirou Diomaye Faye, intervient dans un contexte politique inédit. Deux ans après l'alternance de 2024, ce rendez-vous dépasse le simple cadre protocolaire. Il intervient alors que les relations entre le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko, autrefois inséparables, se sont considérablement dégradées, redessinant les équilibres du pouvoir.



L'image est forte. En 2024, Macky Sall incarnait le pouvoir que le duo Diomaye-Sonko s'était engagé à remplacer. Aujourd'hui, alors que ce tandem s'est fracturé, voir l'ancien chef de l'État reçu au Palais suscite de nombreuses interprétations. Certains y voient un geste républicain normal entre deux présidents. D'autres estiment que ce rapprochement pourrait traduire une nouvelle stratégie politique dans un paysage profondément recomposé.



Sur les réseaux sociaux comme dans les débats publics, les réactions sont contrastées. Une partie de l'opinion considère que le président doit dialoguer avec tous les anciens dirigeants au nom de la continuité de l'État. D'autres s'interrogent sur le message envoyé à un moment où les divergences entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko occupent déjà le devant de la scène politique.



Cette audience intervient également à un moment où Macky Sall cherche à renforcer sa stature internationale avec sa candidature au poste de secrétaire général des Nations unies. Officiellement, cette visite s'inscrit dans le cadre de consultations diplomatiques. Mais son calendrier nourrit les spéculations sur ses conséquences dans le débat politique national.



Une chose est certaine : la politique sénégalaise est entrée dans une nouvelle phase. L'opposition d'hier ne gouverne plus de manière unie, tandis que l'ancien président, que beaucoup pensaient éloigné du jeu politique national, réapparaît au cœur de l'actualité. Reste à savoir si cette rencontre ne sera qu'un geste institutionnel ou le premier acte d'une nouvelle séquence politique.