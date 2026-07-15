Sénégal : le Pastef annonce le décès de Djiby Mbaye, président du Collectif des ex-détenus politiques

Au Sénégal, le parti Pastef (majorité parlementaire) a annoncé, ce mercredi 15 juillet, le décès des suites d’une longue maladie du «frère» Djiby Mbaye, président du Collectif des ex-détenus politiques (Codeps) sous le régime de Macky Sall (2012 – 2024).



Dans un communiqué, tout en saluant la mémoire d’un «militant engagé et d'un détenu politique digne, imprégné de valeurs humaines et patriotiques», le Pastef a demandé à ses militants et sympathisants «de surseoir à toute célébration» notamment celle relative à la célébration ce mercredi du 52e anniversaire de naissance du leader du mouvement Ousmane Sonko, né le 15 juillet 1974.



Le parti a enfin salué la mémoire d’un homme qui a su «sacrifier sa liberté pour la défense du peuple sénégalais et de ses intérêts suprêmes», alors qu’au moins 65 personnes ont perdu la vie dans le cadre des violences politiques sous Macky Sall.



Ce décès intervient dans un contexte où le président Diomaye Faye a prévu rencontrer vendredi 17 juillet son prédécesseur Macky Sall, qui a besoin du soutien du Sénégal dans le cadre de son lobbying pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le Codeps a vivement déploré cette rencontre et annoncé des actions, sans en préciser de calendrier.