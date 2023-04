Touba : plus de 300 sacs de sucre saisis pour non-respect des prix

Un total de 380 sacs de sucre cristallisé a été saisi à Mbackè (Touba), par les éléments du service de commerce pour non respect des prix homologués.



D’après nos confrères du journal le « Le Soleil », les propriétaires, des commerçants vendaient le sac de 50 kg entre 31 000 et 36 000 F CFA, alors que le prix homologué est de 28 000, en gros, et 28 500, en demi-gros.



Des charretiers qui transportaient le sucre sans factures ont été arrêtés. Plusieurs saisies ont été effectuées chez des grossistes qui ne délivraient plus de facture afin de renseigner sur la traçabilité du produit, rapporte le journal.



Le sucre cristallisé saisi a été vendu sur la même place. Les commerçants concernés devront aussi verser une amende.