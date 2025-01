Tour d’Europe des « Lions » : Gana et Iliman portent Everton, Boulaye buteur, Diallo et Guèye brillent à Metz

Les footballeurs sénégalais évoluant dans les championnats européens se sont particulièrement distingués le week-end. De l'Angleterre à l'Italie en passant par la France, ils ont marqué les esprits.



Premier League : Gana Guèye et Iliman Ndiaye sauvent Everton

En difficulté en championnat, Everton a triomphé de Tottenham (3-2) lors de la 22e journée, grâce à des prestations éclatantes d’Idrissa Gana Guèye et d’Iliman Ndiaye. Gana, auteur de deux passes décisives, a ouvert la voie au succès des Toffees. Iliman Ndiaye, quant à lui, a inscrit le deuxième but de son équipe, confirmant son rôle crucial cette saison avec 6 buts toutes compétitions confondues, dont 4 en Premier League.



Serie A : Boulaye Dia porte la Lazio

Boulaye Dia continue d’impressionner. Lors de la victoire de la Lazio (3-0) face à l’Hellas Vérone, l’attaquant sénégalais a inscrit un but magnifique à la 21e minute avant de délivrer une passe décisive pour Zaccagni. Avec 10 buts en 25 apparitions toutes compétitions confondues, Boulaye se positionne comme un pilier de l’attaque, contribuant à maintenir son équipe dans le top 4 de la Serie A.



Ligue 1 : Arouna Sangante sauve Le Havre

De retour après trois mois d’absence, le défenseur sénégalais Arouna Sangante a été décisif pour son club, Le Havre, en arrachant un match nul face à Reims (1-1). Une performance qui souligne son importance dans la défense havraise.



Ligue 2 : Les pépites sénégalaises brillent à Metz

Metz a dominé Paris FC (3-1) lors de la 19e journée, grâce à un doublé de Papa Amadou Diallo et une prestation remarquable d’Idrissa Guèye. Ce dernier, à peine arrivé au club, a inscrit un superbe but de la tête avant de sortir sur blessure, touché à la mâchoire et aux dents. Malgré cela, il a marqué les esprits pour son deuxième match en professionnel.