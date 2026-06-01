Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Verdict du tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ama Baldé recouvre sa liberté, ses fans remercient Modou Lo



Verdict du tribunal de Pikine-Guédiawaye : Ama Baldé recouvre sa liberté, ses fans remercient Modou Lo
Le lutteur Ama Baldé a été placé sous contrôle judiciaire par le magistrat instructeur à l’issue de sa comparution devant le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. Interpellé le mercredi 27 mai 2026 en exécution d’un mandat d’arrêt émis à son encontre, le célèbre champion de l’écurie Falaye Baldé a finalement recouvré la liberté.

Certains supporters et proches du lutteur ont remercié l'ancien roi des arènes Modou Lo qui, selon eux, a beaucoup soutenu Ama Baldé dans ses moments difficiles.
Autres articles

Fatime Gueye

Lundi 1 Juin 2026 - 17:33


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter