Tournée économique en Casamance : Amadou Ba, attendu à Kolda, Sédhiou, Vélingara et Médina Yoro Foula

Le Premier ministre, Amadou a débuté ce dimanche une tournée en Casamance. D’après un communiqué du bureau d’information gouvernementale (BIG) repris par l’Aps. La note mentionne que Monsieur Amadou Ba se rendra dans le département de Vélingara, plus précisément au marché sous régional de Diaobé.



Monsieur Ba poursuivra son périple à Médina Yoro Foula. Dans l’un des plus vastes départements du pays, il visitera « plusieurs infrastructures dont routières », précise le communiqué du BIG. L’étape du département de Kolda sera marquée par la visite de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal (SODAGRI).



Enfin pour boucler cette tournée, le Premier ministre se rendra à Sédhiou, un département à fort potentiel agricole. Car dans cette zone, l’agriculture mobilise 70 à 80% de la population.