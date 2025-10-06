Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal accroché par la Sierra Leone (1-1)



Tournoi UFOA-A U17 : le Sénégal accroché par la Sierra Leone (1-1)
Le Sénégal a entamé le tournoi UFOA-A U17, qui se déroule du 5 au 18 octobre 2025 à Bamako, au Mali, par un match nul.
 
Les « Lionceaux » ont été tenus en échec par la Sierra Leone sur le score de 1-1. Menés dès la première période, les protégés d’Ousmane Diop ont pu revenir grâce à un but de Souleymane Commissaire Faye.
 
Le deuxième match du groupe B opposera la Mauritanie à la Guinée ce lundi à 19h00 GMT.
 
 
 Le Sénégal disputera son deuxième match du groupe B ce jeudi 9 octobre face à la Guinée à 16h00 GMT.
 
 
Dans le groupe A, le pays hôte, le Mali, a largement dominé le Libéria dimanche dernier (6-0), tandis que la Gambie s’est inclinée devant la Guinée-Bissau (2-0).
 
Le Libéria et la Gambie se retrouveront ce mercredi 8 octobre à 16h00 GMT pour la deuxième journée du groupe A, avec l’obligation de gagner pour rester en course. Le Mali affrontera le même jour la Guinée-Bissau à 19h00 GMT.
Moussa Ndongo

Lundi 6 Octobre 2025 - 20:19


