Tournoi UFOA-A U20 : le Sénégal affronte le Mali pour son premier match ce lundi

Championne en titre, l'équipe nationale U20 du Sénégal va effectuer son entrée en lice dans ce tournoi zonal lundi face au Mali, à 13h00 GMT. Les protégés du sélectionneur Serigne plu Saliou Dia vont essayer de s'imposer une bonne entame face à des « Aiglons » qui font figure de favoris pour le titre.



Le Sénégal avait remporté haut la main la précédente édition de ce Tournoi UFOA/A en Mauritanie. Et dans la foulée la CAN 2023 en Egypte. C'était sous la férule de Malick Daf. Cette fois, c'est avec un nouvel entraîneur, en l'occurrence Serigne Saliou Dia qui, lui, était finaliste du Tournoi UFOA/A U17 et vainqueur de de la CAN de cette catégorie en Algérie, que les « Lionceaux » U20 après de longues semaines de stages vont aller à la conquête du trophée zonal.



Les « Lionceaux » vont effectuer leur entrée en lice ce lundi 16 septembre face au Mali, l'un de leurs plus sérieux concurrents pour la victoire finale.



L'objectif premier du Sénégal dans ce tournoi n'est autre que la qualification à la prochaine CAN à laquelle prendront part les deux finalistes de ce tournoi.



À rappeler que dans le groupe A se trouvent le Liberia, pays hôte, la Sierra Leone, la Guinée et la Guinée-Bissau.