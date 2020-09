Traduction du juge Teliko devant le Conseil de discipline : l'UMS prévoit une conférence de presse vendredi prochain

Le bâtonnier de l'ordre des avocats est saisi dans l'affaire du juge Souleymane Teliko. Les avocats du président de l'Union des magistrats du Sénégal lui ont demandé de les autoriser à tenir une conférence de presse vendredi prochain. Ce, suite à la traduction de Teliko devant le Conseil de discipline par le ministre de la Justice, Me Malick Sall.





Selon des informations de 'Source A', c'est Me Ciré Clédor Ly qui a eu cette idée. Ces avocats vont réclamer le dossier de leur client au niveau de la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature censée juger prochainement, le président de l'Union des magistrats du Sénégal.



Les comités de ressort de l'Union des magistrats du Sénégal comptent aussi défendre bec et ongle leur collègue. Celui de Saint-Louis lance un appel à tous les magistrats pour qu'ils se constituent en faveur de leur président Souleymane Teliko, dans la procédure disciplinaire engagée contre lui. Ils demandent également la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire dans les plus brefs délais.



Le président de l'Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Téliko, a été traduit devant le conseil de discipline après son audition à l'Inspection générale de l'administration de la justice (Igaj). Il lui est reproché d'avoir "discrédité la justice" en affirmant que les droits de Khalifa Sall ont été violés lors de son procès. Un développement qui va faire sans doute monter la tension entre la chancellerie et l'Ums qui a déjà saisi l'Union internationale des magistrats (Uim).