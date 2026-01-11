Supercoupe : Le FC Barcelone conserve son titre après une finale spectaculaire contre le Real Madrid

Après une partie totalement folle, le FC Barcelone a su conserver son titre en finale de la Supercoupe d’Espagne contre le Real Madrid, ce dimanche 11 janvier en Arabie saoudite (3-2). Les Catalans, menés par un grand Raphinha, ont été dominateurs malgré plusieurs retours des Madrilènes.



L’intenable Raphinha a ouvert le score (37', 1-0). Puis, en six minutes, l’irrationnel a pris le dessus. Une égalisation du Real par Vinicius (45’+ 2, 1-1), une réaction immédiate de Robert Lewandowski (45’+ 3, 2-1) et un nouveau retour des Madrilènes par Gonzalo Garcia (45’+ 5, 2-2). Totalement fou.



La seconde période, bien plus hachée par une tension extrême et des fautes à répétition, a elle aussi livré son lot d’émotions. Brillant depuis le début du match, Raphinha a toutefois profité d’un coup de pouce du destin pour offrir le but victorieux aux siens (73', 3-2).



Les dernières minutes, irrespirables, ont laissé aux Madrilènes l’opportunité revenir. Mais l’enjeu a dépassé la justesse et les filets de Joan Garcia n’ont plus tremblé. Kylian Mbappé, entré à la 76e minute, n’a pas pu participer à la fête. Le trophée repart en Catalogne, avec les remords des rivaux éternels dans un coin de la valise.





Avec Ouest-France