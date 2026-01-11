Ligue 1 (11e journée) : l’US Gorée écrase HLM et s’envole en tête, Teungueth FC nouveau dauphin

L’US Gorée a consolidé sa place de leader en infligeant une lourde défaite à HLM de Dakar (5-0), ce dimanche 11 janvier 2026, à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Dans le même temps, Teungueth FC s’est adjugé le derby rufisquois en s’imposant (2-0) face à AJEL.



Avec ce large succès à l’extérieur, Gorée (22 points, +14) enregistre une deuxième victoire consécutive et compte désormais quatre longueurs d’avance sur son dauphin, Teungueth FC (18 points). Les Rufisquois, vainqueurs d’AJEL (3e, 18 points), grimpent ainsi à la deuxième place du classement.



Derrière, le Jaraaf (5e, 17 points) est revenu de son déplacement à la Sonacos (8e, 13 points) avec le point du match nul (0-0). Même scénario pour Dakar Sacré-Cœur (7e, 16 points) et l’US Ouakam (11e, 11 points), tenus en échec à domicile respectivement par l’AS Pikine (6e, 16 points) et le Guédiawaye FC (15e, 7 points), sur le score identique de 1-1.



À Mbour, Wally Daan a remporté le derby régional face au Stade de Mbour (1-0). Ce succès permet au club de quitter la 13e place pour se hisser au 8e rang avec 12 points.



La 11e journée se poursuit ce lundi 12 janvier au stade Déni Birame Ndao avec l’affiche entre Génération Foot (13e, 10 points) et Casa Sports (4e, 17 points), en quête d’un retour sur le podium. Elle s’achèvera mardi 13 janvier avec le duel du bas de tableau opposant la Linguère de Saint-Louis (14e, 7 points) à Cambérène (16e, 7 points).